Un motociclist și-a pierdut viața, sambata dupa amiaza, in urma unui accident grav in Pasajul Unirii, anunța Brigada Rutiera. „In jurul orei 10.00, Brigada Rutiera a fost sesizata prin apel 112 cu privire la producerea unui accident rutier in Pasajul Unirii. Din primele date, conducatorul unei motociclete, care se deplasa in Pasajul Unirii dinspre Str. Colței catre Bd. Dimitrie Cantemir, ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers și a lovit stalpii care delimiteaza cele doua sensuri de circulație. In urma accidentului rutier, a rezultat decesul motociclistului, dupa efectuarea manevrelor…