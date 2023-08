Stiri pe aceeasi tema

- O coliziune grava a avut loc astazi in satul Harja din comuna Oituz, implicand trei vehicule: un microbuz in care se afla o familie cu 7 copii, un tir și o autoutilitara. Din fericire, nu exista persoane incarcerate, insa noua persoane au suferit rani și au fost transportate la spital. La fața locului…

- O coliziune grava a avut loc astazi in satul Harja din comuna Oituz, implicand trei vehicule: un microbuz in care se afla o familie cu 7 copii, un tir și o autoutilitara. Din fericire, nu exista persoane incarcerate, insa noua persoane au suferit rani și au fost transportate la spital. La fața locului…

- O coliziune violenta a avut loc, ieri, in orașul Comanești din județul Bacau, soldata cu trei persoane ranite și daune materiale semnificative. Incidentul a avut loc in jurul orei 15:30, in apropierea unei intersecții, cand un vehicul care efectua o depașire a intrat in coliziune frontala cu o alta…

- Pompierii din Bacau au acționat luni seara in comuna Itești, sat Dumbrava, dupa ce au primit un apel de urgența referitor la un accident rutier. O autospeciala de stingere și una de descarcerare, impreuna cu doua ambulanțe ale Serviciului de Ambulanța Județean (SAJ), s-au deplasat la locul solicitarii…

- Astazi, pe drumul județean DJ 241, intre localitațile Podu Turcului și Glavanești, a avut loc un accident care a atras atenția asupra atitudinii șoferilor pe drumurile din Romania. O mașina s-a rasturnat in afara carosabilului, deși acest drum fusese proaspat modernizat. Din fericire, ocupanții mașinii…

- Astazi dimineața, pe strada Oituz din Bacau, a avut loc un accident de circulație in care o batrana in varsta de 78 de ani a fost ranita ușor in timp ce traversa strada pe trecerea de pietoni. Din motive inca neclarificate, șoferul autovehiculului, in varsta de 44 de ani, nu a reușit sa opreasca la…

- Un grav accident rutier a avut loc astazi in comuna Bogdanești din județul Bacau, in care doua autoturisme au fost implicate, iar 7 persoane au fost grav afectate. Din fericire, toți ocupanții celor doua vehicule au reușit sa se evacueze inainte de sosirea forțelor de intervenție, dar trei dintre ei…

- In urma cu putin timp s-a produs un accident rutier la Iasi. UPDATE2: Accidentul rutier s-a produs intre o autoutilitara și un autoturism. Conducatorii au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Printre victime se afla și un copil…https://www.bzi.ro/accident-rutier-la-scanteia-un-pieton-a-fost-acrosat-de-un-autoturism-4734936…