- Un grav accident rutier in urma caruia un barbat in varsta de 75 ani, care circula regulamentar cu bicicleta, a fost omorat de un sofer beat s-a petrecut, duminica, 19 iunie, dupa pranz, in judetul Olt.

Un biciclist a murit dupa ce a fost lovit in plin de o mașina pe o șosea din Olt. Victima a ramas blocata in parbrizul autoturismului.

- Un accident grav a avut loc, sambata, 11 iunie, pe Șoseaua de Centura a Capitalei. In urma coliziunii frontale intre un autoturism si un autocamion, un barbat și-a pierdut viața. Tragedia s-a petrecut in Jilava, Ilfov, anunta Centrul Infotrafic din cadrul Politiei Romane. Se pare ca unul dintre șoferi…

- Un barbat a murit, vineri, dupa ce autoturismul pe care il conducea a fost lovit, in Halta Badeni, de trenul personal care circula pe ruta Harlau – Iasi, informeaza AGERPRES . „Trenul personal a intrat in coliziune cu un autoturism. In urma accidentului este o victima inconstienta, incarcerata, conducatorul…

- Un accident feroviar a avut loc in aceasta dimineata in Halta Badeni, Scobinti, judetul Iasi.Potrivit ISU Iasi un tren Regio de calatori a intrat in coliziune cu un autoturism, o victima inconstienta, incarcerata, conducatorul auto al autoturismului.La fata locului intervin trei autospeciale de interventie…

- Un barbat de 66 de ani, din comuna doljeana Melinesti, si-a pierdut viata in urma unui accident produs duminica, pe DJ 695. Se pare ca victima traversa soseaua neregulamentar in momentul in care a fost lovit de un atoturism. Potrivit oamenilor legii, barbatul de 66 de ani a fost lovit in plin de un…

Doua persoane, un barbat și o femeie, au murit intr-un accident produs miercuri dupa-amiaza pe DN 6, in județul Olt.

- Un barbat a decedat miercuri dimineata dupa ce s a lovit cu masina de gardul unei reprezentante diplomatice de pe Soseaua Kiseleff din Bucuresti.In urma impactului autoturismul a fost cuprins de flacari. 39; 39;In aceasta dimineata, in jurul orei 06,00, a fost sesizat un eveniment, in care a fost implicat…