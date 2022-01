Accident grav în Olt: O tânără de 21 ani a ajuns în stare gravă la spital Un accident grav a avut loc pe drumul european E 574, in judetul Olt. O tanara de 21 ani a ajuns cu rani grave la spital, dupa ce a incercat sa faca o depașire, fara sa se asigure. Șoferița a intrat pe contrasens, a acroșat o alta mașina care circula din sens opus, apoi parasește partea carosabila și ajunge pe un camp. Intreg momentul a fost surprins de o camera de bord montata pe un alt autoturism din trafic. In urma testarii, a reieșit ca tanara care a provocat accidentul nu consumase alcool. Polițiștii au deschis un dosar penal in acest caz și continua cercetarile. The post Accident grav in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

