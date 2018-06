Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arges, sunt efectuate 12 perchezitii la locuintele unor persoane din judetele Arges, Dambovita si Olt. "Actiunea se desfasoara in cadrul unui dosar penal in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor…

- Trei tineri din comuna Farcasele au fost retinuti luni, dupa ce in ziua precedenta ar fi luat de pe strada, cu forta, o fata de 13 ani pe care apoi ar fi violat-o pe un camp, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt, Cristian Grigorescu, preluat de Agerpres.…

- Doua persoane din comuna Obarsia Closani, judetul Mehedinti, sunt in stare grava, dupa ce au fost lovite de un fulger, miercuri seara, in timp ce se aflau la o stana din localitate. Dupa aproximativ 2 ore, una dintre ele a decedat. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Mehedinti,…

- Arad. Dupa apelul la serviciul unic de urgența 112, trei echipaje medicale ale Serviciului Județean de Ambulanța Arad și un echipaj medical SMURD au plecat spre locul in care s-a produs accidentul. Din fericire, nu a fost solicitat echipajul de descarcerare. Conform primelor informații pe care le-am…

- Trei persoane au murit si doua au fost ranite in urma unui accident rutier produs marti in localitatea Redea, la fata locului intervenind si un elicopter SMURD care va transporta unul dintre raniti, un baiat de 12 ani, la un spital din Craiova, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru…

- Trei persoane au murit, iar alte doua se zbat intre viata si moarte. Accidentul s-a produs dupa ce șoferul unui taxi a pierdut controlul volanului și s-a izbit violent de un stalp. Accidentul a avut loc pe DJ 542, la intrare in comuna Redea, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Poliție…

- Echipe medicale incearca sa salveze un copil in varsta de doi ani din comuna Rucar, care a fost gasit inconstient, posibil intoxicat cu fumul degajat in urma unui incendiu de locuinta, au anuntat vineri dupa amiaza reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Arges citati de Agerpres.ro…

- Sase persoane, dintre care cinci copii, au fost ranite dupa ce doua autoturisme au intrat joi in coliziune pe DN7, la Golesti, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ)...