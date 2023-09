Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile au activat, luni, Planul Rosu de Interventie, dupa ce un autobuz si o autoutilitara s-au ciocnit. Update In accident au fost implicate 55 de persoane, patru avand nevoie de ingrijiri medicale. O femeie care a fost incarcerata a fost scoasa si transportata la spital, scrie News.ro. „Implicate…

- La fața locului, echipajele operative intervin cu o autospeciale de stingere, o autospeciala de descarcerare, 3 ambulanțe SMURD, o autospeciala de transport personal și victime multiple și 3 ambulanțe SAJ.

- Un accident rutier grav a avut loc luni seara in Constanța. A fost implicat un autobuz cu aproximativ 40 de cetațeni ucraineni.Autobuzul cu etaj a suferit un impact cu un pod, prin nerespectarea regimului de inalțime, potrivit ISU Constanța.Avand in vedere numarul de persoane implicate, la nivelul…