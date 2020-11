Accident grav în Neamț: Patru victim transportate la spital Un accident rutier grav a avut loc, luni, in municipiul Roman, județul Neamț, intre un microbuz de transport persoane si un autoturism. Patru persoane au fost ranite și au fost transportate la spital. Purtatorul de cuvant al ISU Neamt, Irina Popa, a precizat ca accidentul s-a produs in zona Autogarii. La fata locului au intervenit doua ambulante si mai multe echipaje de pompieri. „In urma accidentului rutier produs intre un autoturism si un microbuz au rezultat patru victime, constiente si cooperante. Toate victimele au fost preluate si transportate la Centrul de Primiri Urgente Roman”, a precizat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

