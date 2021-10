Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident rutier a avut loc seara trecuta intr-o localitate din Mureș, acolo unde din pacate un tanar de 27 de ani a murit. Mașina in care se afla alaturi de alți pasageri s-a izbit de un podeț, dupa care s-a rasturnat pe asfalt.

- La fata locului s-au deplasat o autospeciala de stingere cu apa și spuma, o descarcerare, un echipaj SMURD B si un echipaj SMURD Constanța.Victima a fost descarcerata și preluata de catre echipajul SMURD Constanța, care a inceput protocolul de resuscitare.Barbatul se afla in stop cardio-respirator.…

- Seara trecuta un grav accident rutier a avut loc la ieșirea din comuna Moara Domneasca din județul Vaslui, acolo unde un caruțaș a fost izbit din plin de o mașina care circula cu mare viteza.

- Un accident grav de circulație a avut loc in aceasta dupa-amiaza, pe strada Frunzișului din municipiul Cluj-Napoca. Un autoturism și o motocicleta s-au ciocnit, iar in urma impactului o femeie de 60 de ani a murit. Iata cum a avut loc tragedia!

- Un grav accident de circulație a avut loc in aceasta dimineața in Sibiu, in urma caruia o persoana a murit. Șoferița, o femeie de 36 de ani, a pierdut controlul volanului intr-o interecție cu sens giratoriu și s-a izbit violent de un stalp.

- Noaptea de miercuri spre joi a fost una tragica pentru un barbat de 67 de ani. Acesta a murit in urma unui accident rutier, dupa ce mașina pe care o conducea s-a izbit violent de un autocar. Impactul devastator a avut loc pe o șosea din Vrancea.

- Un accident cumplit a avut loc miercuri, 18 august, in Ialomița. In urma impactului devastator, un barbat a murit pe loc și asta pentru ca mașina pe care o conducea s-a izbit puternic de o cisterna, apoi s-a rupt pe jumatate.

- Asigurare zona accident rutier pe DN1 A, in Cheia in care sunt implicate o cisterna și un autoturism. In eveniment sunt implicate 4 persoane. In urma impactului o persoana din autoturism a ramas incarcerata. Din primele informații este inconstienta. Cisterna este incacata cu motorina și benzina,…