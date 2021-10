Accident grav în Mureș! Un bărbat și-a pierdut viața Un barbat si-a pierdut viata intr-un accident rutier petrecut joi dimineata pe E60, in localitatea Ogra, județul Mureș, in urma coliziunii dintre doua autovehicule, informeaza Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) Mures. Potrivit sursei citate, circulatia in zona este blocata pe ambele sensuri. „In urma impactului dintre un camion si un autoturism, o persoana de sex masculin de aproximativ 30 de ani a fost gasita in afara autoturismului. Din nefericire, aceasta a suferit leziuni incompatibile cu viata, iar medicul aflat la fata locului a declarat decesul victimei”, precizeaza… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident feroviar in urma caruia un barbat si mai multe animale au murit a avut loc, duminica seara, intre statiile Buda si Ploiesti Vest, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova. Potrivit sursei citate, victima are circa 60 de ani, iar alaturi de aceasta au fost…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Horea" al judetului Mures a anuntat ca un accident s-a produs, joi, pe DN 15 Reghin -Toplita, in localitatea Andreneasa, intre un microbuz si un autoturism, in care se aflau in total 13 persoane, dintre care una este incarcerata, potrivit Agerpres. Citește…

- Patru pompieri militari ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea, aflati in timpul liber, au acordat primul ajutor unui barbat de 71 de ani care a fost implicat, luni dimineata, intr-un accident rutier pe DN2 – E85, a informat institutia. ‘Luni dimineata, patru pompieri militari care…

- Mai multe masini au fost implicate, sambata, intr-o tamponare in lant, in localitatea Fantanele, pe DN 13 A.Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Horea" al judetului Mures, din primele evaluari este vorba si despre o victima neincarcerata.La fata locului intervin lucratori de la Punctul…

- Zece masini au fost implicate, sambata, intr-o tamponare in lant, in localitatea Fantanele, pe DN 13 A. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Horea” al judetului Mures, din primele evaluari este vorba si despre o victima neincarcerata. La fata locului intervin lucratori de la Punctul…

- Un accident rutier a avut loc pe Drumul Național 6, in Mehedinți. Un barbat a murit dupa ce doua tiruri și o autoutilitara s-au ciocnit pe un pod. Trei autovehicule, dintre care o autoutilitara si doua autotrenuri au fost implicate, luni, intr-un accident rutier produs pe DN 6, intre Orsova si Turnu…