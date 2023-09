Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 13 Sighisoara Targu Mures, la iesire din localitatea Sighisoara, judetul Mures, intr o curba, o autoutilitara s a rasturnat pe un autoturism.Potrivit primelor date, doua persoane au fost ranite, sunt constiente si evaluate…

- Un barbat in varsta de 36 de ani a fost preluat de echipajele medicale și transportat la spital pentru ingrijiri de specialitate. Persoana respectiva a fost implicata intr-un eveniment rutier care a avut loc vineri la amiaza, pe o șosea din Dolhasca. Mai exact, barbatul se afla la volanul ...

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in judetul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea un autoturism s a rasturnat in localitatea General Scarisoreanu.La fata locului a intervenit Garda 2Chirnogeni cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma si SMURD B2.O victima constienta si cooperanta a…

- Traficul a fost blocat pe DE 581, in județul Galați, deoarece un TIR din Republica Moldova, incarcat cu șampanie, s-a rasturnat și a lovit o alta mașina. Șoferul TIR-ului a murit. Potrivit IPJ Galați, accidentul a avut loc sambata, 16 septembrie 2023, in jurul orei 6.15, pe DE 581, in afara localitații…

- Astazi, 25 august 2023, in jurul orei 12:00, a fost anuntat, prin apel la 112, un accident rutier in comuna Bicaz Chei, satul Ivanes, in urma caruia un autoturism s a rasturnat in albia unui parau, o persoana fiind incarcerata. Astazi, 25 august 2023, in jurul orei 12:00, a fost anuntat, prin apel la…

- Accident grav noaptea trecuta pe autostrada M5 din Ungaria. Un microbuz cu numere de Romania a intrat in bariera de protecție de pe marginea drumului. O persoana a murit, iar mai multe au ajuns la spital. Accidentul grav a avut loc pe autostrada M5 din Ungaria, la cateva zeci de kilometri de granița…

- Centrul INFOTRAFIC informeaza ca traficul se desfasoara ingreunat pe DN 2, intre localitatile Ramnicu Sarat si Posta Calnau, judetul Buzau, dupa ce o autoutilitara si un autocamion s au rasturnat, partial pe carosabil, pe o distanta de aproximativ un kilometru.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General…

- In urma cu puțin timp, pe autostrada Arad-Timișoara a avut loc un accident de circulație. O autoutilitara s-a rasturnat pe sensul de mers Arad-Timișoara, la km 512. Traficul se desfașoara doar pe banda a doua de circulație pana la ora 12. The post Accident pe autostrada Arad-Timișoara: o autoutilitara…