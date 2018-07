Stiri pe aceeasi tema

- Cinci persoane au fost ranite, sambata, in urma unui accident rutier produs in localitatea mureșeana Gornești, dupa ce mașina in care se aflau a intrat intr-un cap de pod. La fața locului se deplaseaza și un elicopter SMURD, circulația fiind blocata. Potrivit Poliției Mureș, șoferul mașinii a ieșit…

- Inca un accident rutier a avut loc pe raza județului Bistrița-Nasaud. S-au inregistrat trei victime, dintre care una a fost scoasa din corpul contorsionat al mașinii de catre ceilalți participanți la trafic.

- Un grav accident rutier a avut loc, cu cateva minute inainte de ora 05.00, la intrare in Vama Veche. In urma evenimentului rutier au rezultat doua victime neincarcerate.Pentru preluarea celor doua victime intervine autospeciala SMURD B dislocata pe plaja de la Vama Veche.La aceasta ora nu avem alte…

- Un accident rutier cu cinci victime a avut loc la intrarea in orasul aradean Ineu. In zona Delphi, doua autoturisme au fost implicate in evenimentul rutier. „Pe DJ 792 la intrare in orasul Ineu a avut loc un accident rutier. Intervine un echipaj de descarcerare de la Ineu, SMURD Ineu și Arad si elicopterul…

- Accident cumplit duminica dupa-amiaza pe DN2E85, la intrare in localitatea Cioranca. Un BMW și o Skoda s-au lovit aproape frontal,dupa ce unul dintre autoturisme a intrat pe contrasens, in urma impactului o persoana fiind incarcerata și in stare grava. Pentru acesta a fost solicitat un elicopter SMURD…

- Mai multe autospeciale ale ISU Arad au intervenit, in aceasta dupa-amiaza, pe un Drum Național din județul Arad, in urma producerii unui grav accident rutier in care au fost implicate un autobuz și o autobasculanta.

- O femeie si fiica sa de aproape un an au fost grav ranite, miercuri, in timp ce traversau strada pe o trecere de pietoni din localitatea Ucea de Sus. Copilul a fost resuscitat si a fost preluat de un elicopter SMURD, iar femeia de 32 de ani este inconstienta.

- Trei barbați care lucrau in Portul Constanța la demontarea brațului unei macarale au fost raniți, vineri, dupa ce acesta s-a rupt, iar ei au cazut pe alte componente alte utilajului. Muncitorii au suferit traumatisme la maini si la picioare și au fost dusi la spital.