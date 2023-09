Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 16 persoane au fost ranite, vineri dupa-amiaza, intr-un accident rutier produs in localitatea Band, din județul Mures, in care au fost implicate un microbuz si un autoturism. Trei persoane, intre care un copil, au fost transportate la spital.

- Sase persoane au fost ranite intr-un accident rutier produs in judetul Constanta, intre un microbuz si o masina. Accidentul a avut loc luni, pe DN 39, la intersectia cu statiunea Neptun, scrie News.ro. La fata locului s-au deplasat o autospeciala de transport victime multiple, o autospeciala cu apa…

- Un microbuz și o mașina s-au ciocnit luni, 28 august, pe DN 39, la interesectia cu statiunea Neptun din județul Constanța. In urma impactului, șase persoane au fost ranite, una fiind dusa la spital cu elicopterul SMURD, potrivit unui comunicat transmis de ISU Constanța.La fata locului s-au deplasat…

- Sase persoane au fost ranite intr-un accident rutier produs luni, in judetul Constanta, intre un microbuz si o masina, pe DN 39, la interesectia cu statiunea Neptun, potrivit news.ro.UPDATE - ISU Dobrogea a mentionat ca sase persoane au fost ranite in accident, acestea fiind constiente. Cinci dintre…

- Un copil de cinci ani a murit, luni, intr-un accident rutier cumplit in Constanța. Tragedia s-a produs dupa impactul dintre o mașina și o autplatforma. Alte șașe persoane au fost ranite in urma incidentului și au avut nevoie de ingrijiri medicale.

- Un accident a avut loc, in aceasta dimineața, in localitatea mehedințeana Vanatori. In impact au fost implicate un autoturism și un microbuz, insa nimeni nu a ajuns la spital. „In cursul acestei dimineți, doua echipaje de pompieri din cadrul stației Vanju Mare, au intervenit cu autospeciala de stingere…

- Un accident rutier produs intre un microbuz si un autoturism a avut loc in cursul noptii pe raza localitatii Baisesti, judetul Suceava.Potrivit ISU Suceava, evenimentul rutier a fost anuntat prin numarul unic de urgenta 112, la ora 1:13.L afata locului au intervenit pompierii militari cu o autospeciala…

- Accident grav pe DN 7. Patru persoane au murit pe loc, printre care se afla și un copil. Un microbuz, un camion și o mașina s-au ciocnit. foto Un accident grav s-a produs joi seara pe DN 7, la Bujoreni, in judetul Valcea. Patru persoane, dintre care un minor, si-au pierdut viata dupa ce masina in care…