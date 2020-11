Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane au fost ranite, luni, pe DE 581, in localitatea Sarbi, in urma unui accident de circulatie in care au fost implicate trei autovehicule, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui. "Detasamentul de pompieri Barlad a intervenit cu o autospeciala de stingere…

- Salvatorii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Giurgiu au interventi, vineri noapte, la un accident rutier ce a avut loc pe DN 5, in zona Alidora. In accident au fost implicate un autoturism, in care se aflau doua persoane, si un microbuz, in care erau sapte persoane.…

- Trei persoane au fost ranite intr-un accident care a avut loc luni pe DN 66, in afara localitatii Banita, in apropiere de Petrosani, dupa ce soferul unui camion TIR a lovit un microbuz care circula in fata sa si intentiona sa vireze la stanga, a informat Inspectoratul de Politie al Judetului (IPJ)…

- Ziarul Unirea FOTO, VIDEO| Accident rutier GRAV pe DN 66: Un barbat incarcerat și alte doua persoane ranite dupa impactul dintre un autoturism, o autoutilitara si un autotren Un accident rutier cu 3 raniti a avut loc luni, in jurul orei 11.00, pe DN 66, in localitatea Banita, dupa impactul dintre un…

- Trei persoane au fost ranite, doua dintre ele ajungand la spital in cursul dimineții, in urma coliziunii dintre doua autoturisme pe un drum din orașul Vicovu de Sus. In urma impactului, unul dintre autoturisme a fost proiectat pe calea ferata, blocand circulația CFR.Accidentul s-a petrecut in satul…

- Soferul unui autoturism Volkswagen Caddy in care se aflau 5 persoane a acrosat un tractor cu cisterna nesemnalizat care era parcat pe marginea drumului, fiind proiectat apoi pe contrasens, unde a fost lovit de o autoutlitara Iveco Daily.

- Ziarul Unirea ACCIDENT rutier pe DJ 750, in afara localitații Sohodol: Trei persoane, RANITE dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit Un accident rutier a avut loc duminica, 27 septembrie, in jurul orei 18:00, pe raza localitații Sohodol, județul Alba. Conform informațiilor transmise de IPJ Alba, doua…

- Din fericire, potrivit autoritatilor, cele doua victime nu au ramas incarcerate.Doua autoturisme au fost implicate intr un accident produs in aceasta seara, in statiunea Mamaia.In urma impactului, doua persoane au fost ranite.A fost solicitata interventia echipajelor de urgenta ale ISU Dobrogea insa,…