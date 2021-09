Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer și-a pierdut viața dupa ce mașina pe care o conducea a scapat de sub control, a lovit un stalp de beton și apoi s-a rasturnat, oprindu-se intr-un gard. Tragicul accident s-a petrecut pe DJ 682, in județul Arad. „In aceasta dimineața in jurul orei 05.30, echipajul SMURD TIM si echipajul descarcerare…

- Incendiu izbucnit la o locuinta din localitatea Somova. Un barbat a murit carbonizat.In jurul orei 01:15, prin apel la 112, pompierii militari tulceni au fost solicitati sa intervina pentru stingerea unui incendiu produs la o locuinta din localitatea Somova.La fata locului s au deplasat 3 echipaje din…

- Potrivit IPJ Prahova, in jurul orei 9:00, polițiștii din cadrul Serviciului Județean de Poliție Transporturi Prahova au fost sesizați telefonic de catre mecanicul unui trenu, despre faptul ca pe ruta București – Brazi, este o persoana decedata, dupa ce a fost lovita de tren.Traficul feroviar a fost…

- Accident mortal in Borșa. Un barbat a murit in chinuri groaznice ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo Ieri, 6 septembrie, la ora 15.25, polițiștii din Borșa au…

- La fața locului au intervenit de urgența pompierii militari cu o ambulanța SMURD, o autospeciala de descarcerare și o autospeciala de stingere cu modul de descarcerare. Din nefericire, un barbat in varsta de 50 de ani, a decedat. A doua victima a fost preluata de SAJ și transportata la spital.Polițiștii…

- Sunt cinci victime, un copil de 7 ani, care a suferit traumatism membru inferior, traumatism bazin, traumatism craniofacial, barbat traumatism membru superior, o femeie a suferit traumatism abdominal, alta a suferit femeie traumatism toracic, iar un barbat a suferit traumatism cranio cerebral.Din cele…

- „Solicitarea pentru intervenția pompierilor a fost înregistrata în jurul orei 6.20, iar la fața locului au intervenit o autospeciala cu modul de descarcerare și doua echipaje SAJ. Salvatorii au gasit doua autoturisme și…

- Un accident rutier s-a produs vineri, in jurul orei 10, la iesire din Mizil, pe DN1B, fiind implicate un camion si doua autoturisme. Potrivit primelor informatii, camionul, incarcat cu carne, s-a rasturnat in afara partii carosabile. In cele doua autoturisme se aflau 3 persoane, dintre care…