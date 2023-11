Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane, intre care un copil, au fost ranite, dupa ce o masina si un camion s-au ciocnit in judetul Cluj.”Pompierii din cadrul Detasamentului Dej au intervenit noaptea trecuta la un accident rutier petrecut pe raza localitatii Ghirisu Roman. La fata locului s-au deplasat echipajele de la Punctul…

- Grav accident in aceasta seara, in urma cu puțin timp, in Ilfov. 16 mașini și un microbuz au fost implicate in evenimentul rutier. Mai multe persoane au fost ranite și au avut nevoie de ingrijiri medicale.

- Accident rutier grav in Neamț, in aceasta dupa amiaza! Șase persoane, printre care și un copil, au fost ranite in urma impactului dintre doua autoturisme. Ce precizari au facut reprezentanții IPJ Neamț.

- *Accident rutier pe DN 67, localitatea Slatioara * La data de 23 septembrie a c., polițiștii orașului Horezu au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier, in localitatea Slatioara, km 146 + 700. Din verificarile preliminare efectuate s-a stabilit ca, ar fi avut loc o coliziune intre…

- Un numar de 16 persoane au fost ranite, vineri dupa-amiaza, intr-un accident rutier produs in localitatea Band, din județul Mures, in care au fost implicate un microbuz si un autoturism. Trei persoane, intre care un copil, au fost transportate la spital.

- Doua persoane au fost ranite grav in urma unui accident care a avut loc astazi in comuna Fratauții Vechi. Potrivit ISU Suceava, in accident au fost implicate doua autoturisme, iar in urma impactului doua persoane au ramas incarcerate. La fața locului au intervenit pompierii militari, cu o autospeciala…

- Accident grav, in localitatea Tiha Bargaului, județul Bistrița-Nasaud. In accident au fost implicate 10 persoane, 7 dintre ele fiind transportate la UPU SMURD Bistrița: 2 copii cu leziuni minore, o victima cu stop cardiorespirator resuscitat și alte 4 victime politraumatizate. Din primul autoturism…

- Accident grav pe o șosea din Vaslui. Doua persoane au ajuns la spital dupa ce o mașina și o cisterna care transporta motorina si benzina s-au izbit violent. In urma impactului, cisterna s-a rasturnat in afara soselei. Din fericire, nu sunt scurgeri de combustibil, potrivit News.ro.