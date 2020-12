Accident grav în MARAMUREȘ . O persoană a suferit vătămări corporale. Două mașini făcute praf Accident grav in MARAMUREȘ . O persoana a suferit vatamari corporale. Doua mașini facute praf. ATP Motors ofera clientilor o promotie montaj anvelope de iarna AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Azi, 12 decembrie, orele 14.30, polițiștii din Targu Lapuș au intervenit la un accident rutier produs pe DJ 109 F intre localitațile Strambu Baiuț și Lapuș. La fața locului polițiștii au constatat faptul ca 2 autoturisme conduse de catre doi barbați de 27 respectiv 47 de ani, au intrat in coliziune. Șoferul de 27 de ani a suferit vatamari corporale, fiind transportat la Spitalul Județean… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

