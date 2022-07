Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident de circulație a avut loc, duminica dimineața, in jurul orei 8:30, pe DJ 592D, intre Lugoj și Jabar. Un barbat, in varsta de 73 de ani, care conducea un autoturism dinspre Lugoj inspre Jabar, a pierdut controlul asupra mașinii, care s-a rasturnat in afara carosabilului.…

- O femeie de 42 de ani a fost ranita in urma unui accident petrecut la limita dintre judetele Timis si Caras- Severin. Oamenii legii au anuntat ca cinci persoane se aflau in masina insa doar una a avut nevoie de investigatii medicale complexe. “Un barbat, in varsta de 54 de ani, a condus un autoturism…

- Un barbat, in varsta de 75 de ani, a murit intr-un grav accident rutier, in Olt. Tragedia s-a produs in comuna Movileni, iar vinovat ar fi un șofer care s-a urcat la volan sub influența bauturilor alcoolice. Victima se afla pe bicicleta in momentul impactului și nu a avut nicio șansa sa supraviețuiasca.

- Un biciclist a murit dupa ce a fost lovit in plin de o mașina pe o șosea din Olt. Victima a ramas blocata in parbrizul autoturismului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Un barbat de 46 de ani a murit, dupp ce a fost strivit de o mașina pe care o repara. Oamenii legii au intervenit de urgența la fața locului, fiind sesizați printr-un apel la 112, dar eforturile de resuscitare au fost in zadar, iar medicii au fost nevoiți sa constate decesul.

- Un grav accident de circulatie s-a produs marti dupa-amiaza pe DE 584 intre localitatile Insuratei si Baraganu din judetul Braila. O mașina in care se aflau doua persoane a intrat in coliziune cu un TIR. In urma impactului, TIR-ul s-a rasturnat, iar cei doi oameni au murit, a transmis ISU Braila, citat…

- Un grav accident de munca a avut loc, joi, la Ferma Pomicola Pohalma, din Lugoj. Un barbat, in varsta de 66 de ani, angajat al Universitații de Științe Agricole și Medicina Veterinara din Timișoara – stațiunea didactica Ferma 3 Lugoj, și-a pierdut viața, fiind sfartecat de utilajul cu…

- O noua tragedie pe ATV. O plimbare cu ATV-ul s-a dovedit a fi fatala pentru un barbat din Dambovita. Acesta a murit, dupa ce s-a rasturnat, pe un teren agricol. Medicii nu au mai avut ce face pentru a-l readuce la viata.