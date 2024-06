Stiri pe aceeasi tema

- In judetul Hunedoara s-a produs sambata dupa-amiaza un accident rutier in care sunt implicate opt persoane. Autoritatile au activat planul rosu de interventie care presupune suplimentarea resurselor de interventie. Accidentul s-a produs pe drumul national 76, in localitatea Soimus.Doua autoturisme s-au…

- Autoritațile au activat Planul Roșu de Intervenție dupa un accident rutier produs sambata intr-o localitate din județul Hunedoara. Opt persoane sunt implicate. „Accident rutier in care sunt implicate doua autoturisme, produs in localitatea Șoimuș (DN 76). Avand in vedere numarul persoanelor implicate,…

- Accidentul a avut loc luni dimineața in localitatea ieșeana Podu Iloaiei, intre un autocar in care se aflau 55 de persoane și doua autoturisme, a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Iași, citat de News.ro și publicația locala Buna Ziua Iași.Trei persoane au suferit atacuri de panica,…

- O femeie a murit și alte doua persoane au fost ranite, miercuri seara, intr-o explozie neurmata de incendiu produsa la un camin de nefamiliști de pe strada Albinelor din cartierul craiovean Brestei. In urma deflagrației s-a prabușit o parte a etajului I. Alte aproximativ 50 de persoane au fost evacuate…

- In urma evenimentului, s-a prabușit o parte a etajului 1.Pentru optimizarea misiunii de raspuns, la nivelul județului a fost activat *Planul Roșu de Intervenție* care presupune suplimentarea resurselor medicale la fața locului. In aceste momente, acționeaza: 1 autospeciala de stingere, 2 autospeciale…