- Șoferul, un tanar in varsta de doar 19 ani ce se afla in mașina impreuna cu un prieten circula cu viteza pe o strada circula cu viteza și a vazut tarziu ca strada se infunda. Speriat fiind, a tras de volan și s-a izbit violent de o basculanta.Cei doi tineri au ramas prinși intre fiarele mașinii minute…

- Un TIR incarcat cu rumeguș s-a rasturnat in urma cu puțin timp, pe DJ 172 D. Cei doi copii de 5 și 8 ani ai șoferului, care se aflau in cabina in momentul producerii accidentului, au fost raniți. Accidentul a avut loc pe drumul județean 172 D, in localitatea Lunca Ilvei. Un TIR incarcat cu rumeguș s-a…

- O femeie a fost transportata de urgența la spital, dupa ce mașina in care se afla a fost lovita de un alt automobile, la Comrat. Presa locala informeaza ca, totul s-a intamplat astazi la Comrat.

- Doi copii din localitatea Sahateni, judetul Buzau, s-au dezechilibrat pe bicicleta electrica si au cazut in fata unei masini, care nu a putut evita impactul. Cei doi au ajuns la spital pentru ingrijiri medicale. Doi copii de 7 si 10 ani au ajuns, vineri seara, la spital, dupa ce s-au dezechilibrat pe…

- ZI NEAGRA pe soselele judetului Buzau. Dupa ce in jurul orei 12 noaptea s-a produs un accident de circulatie cu victime, acum, la aproximativ 12 ore distanta un nou eveniment rutier cu urmari grave a avut loc pe DN10, in localitatea Cislau. Din primele date de la fața locului a reieșit ca este vorba…

- Doi adulti si patru copii au fost raniți intr-un accident de circulatie produs duminica in localitatea Sieu și au fost transportati pentru ingrijiri medicale spre Spitalul Municipal din Sighetu Marmatiei, a informat, purtatorul de cuvant al ISU Maramures, Cornel Babut, informeaza Agerpres. „Accidentul…

- Un copil a decedat inecat si altul a fost transportat la spital pentru ingrijiri medicale dupa ce noaptea trecuta au cazut in albia insulei de agrement Bacau, a informat duminica ISU. Potrivit sursei citate, unul dintre minori a fost identificat, avand varsta de 11 ani, din Bacau, si a fost transportat…

- Cinci persoane au fost ranite, dintre care doi copii, intr-un accident rutier petrecut, in urma cu puțin timp, DN 67 in localitatea Cazanești, Valcea. Polițiștii rutieri au stabilit din primele verificari efectuate ca a avut loc o coliziune intre o autoutilitara și un tir, in urma careia a rezultat…