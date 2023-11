Stiri pe aceeasi tema

- 4 persoane au fost ranite in urma unui accident feroviar produs astazi dimineața in județul Suceava. Cele 4 persoane se aflau intr-o utilitara, iar coliziunea a avut loc la o trecere la nivel cu calea ferata de pe raza municipiului Radauți. Pompierii militari și echipajele de la Ambulanța au intervenit…

- Patru persoane au fost ranite dupar ce un tren de calatori a lovit, sambata dimineața, o autoutilitara la o trecere la nivel cu calea ferata de pe raza municipiului Radauți, județul Suceava, informeaza Mediafax.Accidentul a fost anunțat la 112 la ora 5:40, iar la fața locului s-au deplasat pompierii…

- Un barbat in varsta de 91 de ani a murit in urma unui accident care a avut loc in județul Timiș, intre localitațile Ghilad și... The post A murit la 91 de ani intr-un accident cu o autoutilitara staționata! Alte doua persoane au fost ranite appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- In carambolul de sambata seara au fost implicate șapte mașini, in localitatea Iacobesti din comuna Granicesti, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava, potrivit Agerpres.Potrivit acestora, doua persoane au primit ingrijiri medicale, insa ambele refuza transportul…

- Un alt accident cumplit a avut loc, in aceasta dupa-amiaza, de aceasta data in județul Olt. Implicate in teribilul incident mortal de astazi au fost o motocicleta și o autoutilitara. Din pacate, motociclistul in varsta de 30 de ani și-a pierdut viața in urma impactului, in timp ce pasagera, o tanara…

- *Accident rutier pe DN 67, localitatea Slatioara * La data de 23 septembrie a c., polițiștii orașului Horezu au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier, in localitatea Slatioara, km 146 + 700. Din verificarile preliminare efectuate s-a stabilit ca, ar fi avut loc o coliziune intre…

- Un accident ce a avut loc joi pe autostrada A 2 București-Constanța (Autostrada Soarelui) a pus in alerta salvatorii. Din primele informații, trei persoane – un copil și doi adulți – au avut de suferit dupa ce o autoutilitara s-a rasturnat. In zona a fost chemat un elicopter SMURD, care a preluat minorul,…

- Noua persoane au fost ranite, duminica, in urma unui accident rutier produs in apropierea satului Horia din judetul Tulcea, pe DN 22A. Conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta, in accident au fost implicate trei autoturisme in care se aflau 15 persoane, iar printre ele erau trei…