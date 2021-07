Accident GRAV în județul Suceava, după ce 2 mașini s-au ciocnit frontal - 3 VICTIME, de urgență la spital Accidentul rutier pe raza localitații Berchișești intre cele doua autoturisme cu cinci persoane implicate dintre care trei victime s-a produs sambata in jurul orei 18.30Doua persoane au fost preluate și transportate la spital pentru ingrijiri medicale, iar cea de-a treia a fost monitorizata la fața locului de echipajul SMURD și ulterior a refuzat transportul la spital, potrivit realitateadesuceava.net .Au intervenit pompierii militari ai Garzii de Intervenție Gura Humorului cu modulul SMURD (autospeciala pentru descarcerare si o ambulanța SMURD B2) cu sprijinul a doua ambulanțe SAJ. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

