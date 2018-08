Stiri pe aceeasi tema

- Azi dimineata, in jurul orei 03.00, pe DN17, pe raza comunei Scheia in apropiere de zidul mortii , un autoturism a acrosat doi pietoni, dupa care a iesit in afara partii carosabile. Alin Galeata, purtatorul de cuvant al ISU Bucovina Suceava, a declarat pentru ZIUA de Constanta ca, la fata locului, s…

- Un accident rutier s-a petrecut duminica dupa-amiaza, la intersecția strazilor Tudor Vladimirescu și Livezii din municipiul Alba Iulia. Un motociclist a ajuns la spital. Din primele informații, in accident au fost implicate o motocicleta inmatriculata in județul Alba și un SUV inmatriculat in județul…

- Un accident cu trei autovehicule implicate a avut loc marti, dupa ce soferul unei autoutilitare a schimbat banda de mers fara a se asigura. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, marti, la ora 14.33, in timp ce conducea autoutilitara cu remorca pe DN 17, pe raza comunei Șcheia, un barbat de 50 de ...

- Un accident rutier grav s-a produs marti dimineata, intre localitatile Falticeni si Bunesti din judetul Suceava. Patru masini au fost implicate in accident, nu mai putin de sapte persoane avand nevoie de ingrijiri medicale. In apropiere de localitatea Podeni, judetul Suceava, a avut loc un accident…

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in judetul Suceava.Potrivit ISU Suceava, evenimentul rutier a avut loc intre localitatile Falticeni si Bunesti.Din primele informatii patru masini au fost implicate, iar cinci persoane vor fi transportate la spital pentru investigatii medicale…

- Omul de afaceri Emanuel Mitric, in varsta de 28 de ani, consilier local din partea Mișcarii Populare in Radauți, județul Suceava, a murit in cursul zilei de marți in urma unui accident care a avut loc in județul Iași

- Grav accident de circulație in județul Iași, in urma caruia un lider de partid a murit. Un autocar, un microbuz și un autoturism au fost implicate intr-un carambol, pe raza localitații Balțați. Cel care a decedat este Emanuel Mitric, vicepreședintele Organizației de tineret a PMP și consilier local…

- O persoana a murit iar alte trei sunt in stare foarte grava dupa ce masina in care se aflau a fost izbita violent de un tir, in judetul Suceava. O autotutilitara si un TIR s au ciocnit, miercuri seara, pe DN 2H, in localitatea Milisauti, scrie Romania TV. Trei dintre victime au fost incarcerate si a…