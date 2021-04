Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a murit si altul a fost ranit, fiind constient, dupa ce un autoturism si un TIR s-au ciocnit in judetul Salaj. Ranitul a fost transportat cu un elicopter SMURD la Baia Mare. ”Garda Ileanda a fost solicitata sa intervina la un accident rutier la iesire din localitatea Rastoci in care…

- Un grav accident rutier s-a produs joi dupa-amiaza in judetul Hunedoara. Doua persoane au murit dupa ce au intrat cu mașina sub un TIR, arata Mediafax. Conform centrului Infotrafic, accidentul s-a produs DN68 Hațeg-Caransebeș, in localitatea Breazova, județul Hunedoara. Polițiștii spun…

- Poliția a adunat aproape 70 de migranți afgani din Timișoara dupa atacul din zona Garii de Nord care s-a soldat cu un mort și un ranit. Marți au fost depistati si predati la Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Timis alți 35 de migranți. Luni, doua grupuri de 29 de migranti au fost depistate si predate…

- Salvatorii au fost chemați sa intervina la un accident rutier pe autostrada A1, km 426, in apropierea localitații Margina. Din primele cercetari efectuate a rezultat faptul ca un barbat in varsta de 40 de ani a condus un autoturism din directia Lugoj inspre Margina, iar la km 426, a intrat in coliziune…

- Peste 12.000 de țigari de contrabanda si un autoturism au fost confiscate de politistii Sectiei 3 Politie Rurala Jibou, județul Salaj, sambata seara, in urma unor verificari in trafic. Aceștia au intocmit un dosar penal. „La data de 20 februarie, la ora 20,00, politistii din cadrul Sectiei 3 Politie…

- La data de 14 februarie, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Neamț au intervenit la un accident rutier produs pe DN 15, in localitatea Zanești, soldat cu vatamarea corporala a cinci persoane.Din cercetarile preliminare efectuate de polițiști a reieșit ca, in timp ce un barbat de 51 de ani, din…