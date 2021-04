Doi barbați au murit și altul a fost ranit, luni dimineața, dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat de mai multe ori pe o șosea din județul Prahova. Șoferul autoturismului ar fi pierdut controlul asupra direcției, pe DJ 102 D, in comuna Baba Ana. Mașina a ieșit in afara șoselei și s-a rasturnat […] The post Accident grav in judetul Prahova. Doua persoane au murit și una a fost ranita appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .