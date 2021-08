Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat aflat la volanul unui autoturism a fost ranit dupa ce s-a rasturnat cu masina, in noaptea de miercuri spre joi, intr-un parau din localitatea Baltatesti. Purtatorul de cuvant al ISU Neamt, locotenentul Irina Popa, a declarat ca pana la sosirea pompierilor, victima a fost scoasa din autoturism…

- Un barbat aflat la volanul unui autoturism a fost ranit dupa ce s-a rasturnat cu masina, in noaptea de miercuri spre joi, intr-un parau din localitatea Baltatesti. Purtatorul de cuvant al ISU Neamt, locotenentul Irina Popa, a declarat ca pana la sosirea pompierilor, victima a fost scoasa din autoturism…

- Un copil in varsta de 4 ani a decedat, sambata, el aflandu-se, impreuna cu trei frati ai sai, intr-un autoturism rasturnat intr-un parau de pe marginea DJ 608, in localitatea Cornereva, la volan aflandu-se mama lor, in varsta de 27 ani, care nu poseda permis de conducerem, informeaza IPJ Caras-Severin,…

- O femeie in varsta de 56 ani a fost grav ranita dupa ce autoturismul pe care il conducea a intrat in coliziune, vineri, cu un autocamion, pe DN 12C, in localitatea Tasca. Purtatorul de cuvant al ISU Neamt, Irina Popa, a declarat ca victima a fost preluata de un echipaj al Serviciului Judetean de Ambulanta.…

- O femeie in varsta de 56 ani a fost grav ranita dupa ce autoturismul pe care il conducea a intrat in coliziune, vineri, cu un autocamion, pe DN 12C, in localitatea Tasca din judetul Neamt. Purtatorul de cuvant al ISU Neamt, Irina Popa, a declarat ca victima a fost preluata de un echipaj al Serviciului…

- Accident rutier DN 22 Constanta ndash; Tulcea. Un autoturism s a rasturnat in afara partii carosabile. Soferul a fost transportat la spital.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca un autoturism a parasit partea carosabila pe DN 22 Constanta ndash; Tulcea, in afara…

- O femeie in varsta de 41 ani care se afla la volanul unui autoturism a comis, sambata, un accident, pe DN 15B, dupa masina a iesit de pe carosabil si s-a izbit intr-un copac. In autoturism se afla si fiul acesteia in varsta de 10 ani, care a fost ranit. Totodata, si soferita a fost ranita,…

- Printre persoanele transportate la spital se afla și doi minori. Cei patru se deplasau pe ruta Zalau-Cluj. „Accident cu un autoturism pe DN1F E81 în jurul orei 13.37 Un tânar de 27 de ani din comuna…