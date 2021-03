Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dupa-amiaza, pe DN 13A Sovata – Sangeorgiu de Padure, in apropierea localitatii Chibed din judetul Mures, a avut loc un grav accident rutier in care un sofer a acrosat un baiat, in varsta de 14 ani, care voia sa traverse strada, informeaza IGPR. Tanarul este in stare de inconstienta si a…

- Copil, in stare grava dupa ce a fost lovit de o masina, pe DN 13A, judetul Mures.Un copil de 14 ani a fost transportat de urgenta cu elicopterul SMURD la spital dupa ce a fost acrosat de o masina in timp ce traversa strada.Potrivit Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane, pe…

- Traficul este restrictionat vineri pe DN7, in judetul Valcea, pentru efectuarea unor lucrari la partea carosabila. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca vineri, intre orele 08,00 si 16,00, in functie de conditiile meteorologice, pe DN 7 Pitesti – Ramnicu Valcea…

- Pieton, acrosat de un autoturism.Accident rutier pe DN1, judetul Cluj. Un pieton a fost acrosat de o masina.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1 Cluj Napoca Oradea, in zonalocalitatii Floresti, judetul Cluj, conducatorul unui autoturism a acrosat un pieton…

- Un copil a fost lovit de un autoturism pe DN 28, judetul Iasi. Minorul a fost preluat de elicopterul SMURD.Accident rutier in judetul Iasi. Un copil a fost acrosat de un autoturism pe DN 28, in zona localitatii Baltati.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, pe Secția 213 Remetea – Timișoara, un tren de calatori care circula de la Timișoara catre Lipova a lovit un autoturism, la o trecere la nivel cu calea ferata de pe raza localitații Giarmata Vii, județul Timiș. Citește…

- Doi polițiști au fost raniți grav dupa ce mașina de serviciu in care se aflau s-a ciocnit cu o ambulanța, pe DN 64 Caracal-Ganeasa. Ambele echipaje au fost chemate la același caz, pentru preluarea unei persoane cu un comportament violent. Și aceasta a fost ranita in urma impactului. ”Pe DN 64 Caracal-Ganeasa,…

- Un pieton a fost grav ranit, dupa ce a fost accidentat de o mașina pe o trecere de pietoni din Predeal. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1 Ploiesti – Brasov, pe raza statiunii montane Predeal, traficul este ingreunat, luni dimineata, din cauza unui accident…