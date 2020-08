ACCIDENT grav în județul Gorj: o ambulanță a căzut de pe un pod Patru persoane au fost ranite, miercuri seara, in urma unui accident rutier produs in judetul Gorj, in care au fost implicate un autoturism si o ambulanta din Mehedinti, care transporta un pacient confirmat cu coronavirus. In urma accidentului, ambulanta a cazut de pe un pod, iar cei patru raniti sunt pacientul din autosanitara si cei trei membri ai echipajului de pe... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane au fost ranite, miercuri seara, in urma unui accident rutier produs in judetul Gorj, in care au fost implicate un autoturism si o ambulanta din Mehedinti, care transporta un pacient confirmat cu coronavirus. In urma accidentului, ambulanta a cazut de pe un pod, iar cei patru raniti…

- Patru persoane au fost ranite, miercuri seara, in urma unui accident rutier produs in judetul Gorj, in care au fost implicate un autoturism si o ambulanta din Mehedinti, care transporta un pacient confirmat cu coronavirus. In urma accidentului, ambulanta a cazut de pe un pod, iar cei patru raniti…

- Polițiștii din Turceni au fost sesizați azi noapte prin apelul 112, despre faptul ca, pe raza comunei Ionești, s-a produs un accident rutier soldat cu victime. Din primele cercetari efectuate de polițiști la fața locului, a reieșit faptul ca un tanar, de 20 de ani, din comuna Grozești, județul Mehedinți,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca la aceasta ora sunt semnalate doua drumuri naționale și trei drumuri județene cu circulația rutiera intrerupta, ca urmare a condițiilor meteo nefavorabile din ultima perioada. Este vorba despre: – DN66A –…

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane a anunțat ca in urma conditiilor meteorologice nefavorabile din ultima perioada, mai multe drumuri din tara sunt blocate. Conform unui comunicat de presa, este vorba despre: DN66A – blocat la kilometrul 27+900 de metri, intre localitatile Uricani si Campul lui Neag,…

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza, luni dimineata, ca, in urma conditiilor meteorologice nefavorabile din ultima perioada, mai multe drumuri din județele Hunedoara, Cluj, Caraș-Severin, Gorj, Sibiu, Mehedinți și Constanța sunt blocate.Conform unui comunicat de presa, difuzat de Agerpres,…

- Voluntarii Paraclisului Catedralei Mantuirii Neamului, ajutați de Jandarmeria Romana, au oferit sambata produse alimentare de stricta necesitate unor familii nevoiașe din opt localitați din județele Dolj, Gorj și Mehedinți, noteaza Basilica.ro.Este vorba despre localitatile Ocolna și Castranova…

- Meteorologii susțin faptul ca astfel de fenomene extreme vor fi mai rare pe parcursul zilei. Temperaturile sunt sub cele normale perioadei, iar pana la ora 23:00 este in vigoare o informare de vreme rea. Citește și: COD PORTOCALIU SI COD GALBEN de inundatii Județul Argeș a fost unul…