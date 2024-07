Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane a informat, marti seara ca circulatia autovehiculelor este oprita temporar, pe ambele sensuri, pe DN 6, in zona localitatii Valea Plopilor din judetul Giurgiu, pentru a permite desfasurarea interventiei la locul producerii unei coliziuni intre doua autoturisme.

- Momente cumplite in Arad! S-a produs un accident terifiant in apropierea localitații Nadab! O femeie a murit, iar trei oameni au fost grav raniți și au ajuns de urgența la spital pentru a beneficia de ajutor din partea medicilor.

- Sambata, un accident rutier grav a avut loc pe DN 67, in judetul Valcea, intre un autocar plin cu elevi și un autoturism. Incidentul s-a produs cand autocarul, care transporta elevi, s-a ciocnit violent cu un autoturism. Șoferul masinii a murit. „Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei…

- In accidentul produs luni, 20 mai, pe DN1, la Barcanești, au fost implicate 6 autoturisme și un ansamblu de vehicule format din cap tractor și semiremorca, a precizat IPJ Prahova și Centrul Infotrafic al Poliției Romane. Trei oameni au fost raniți, iar doi au fost transportați la spital.Centrul Infotrafic…

- Baxuri cu carne sunt impraștiate pe A1, in zona localitații Șoimuș, județul Hunedoara, dupa un accident. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, la aceasta ora, circulația rutiera este restricționata pe a doua banda a autostrazii A1 Sibiu-Deva, pe sensul de mers…

- Patru mașini au fost implicate sambata intr-un accident produs pe DN6, in județul Giurgiu. Traficul este blocat.Centrul Infotrafic anunța pe DN 6, in localitatea Mihailești, județul Giurgiu, s-a produs un accident rutier in care au fost implicate 4 autovehicule, conform Mediafax.