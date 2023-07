Stiri pe aceeasi tema

- Sfarșit tragic pentru un barbat de 49 de ani, din Targoviște. Acestuia i s-a facut rau la volan in intersecția strazii N. Radian cu Bulevardul Independenței. Cu ultimele puteri, barbat a oprit mașina și a coborat. S-a prabușit pe trecerea de pietoni. Trecatorii au sunat la salvare, dar manevrele de…

- In cursul acestei zile, pompierii bacauani au fost solicitați sa intervina in comuna Orbeni, in urma unui apel care anunța faptul ca un autoturism a fost lovit de tren, potrivit UnupeTrous. De urgența, la locul indicat s-au deplasat doua autospeciale de stingere cu apa și spuma, o ambulanța SMURD și…

- Poliția din Argeș transmite ca femeia lovita miercuri oe trecerea de pietoni, la Campulung, a murit. Citește și: Accident langa Colegiul „Dinicu Golescu” din Campulung. O ranita, dusa la spital Potrivit informațiilor noastre, victima era medic specialist Medicina Muncii la Campulung. Detalii despre…

- Un barbat in varsta de 25 de ani si o femeie de 24 de ani au murit, marti dimineata, intr-un accident rutier produs in judetul Suceava, unde un autotren si doua autoturisme s-au ciocnit. Cei doi se aflau in unul dintre autoturisme si au ramas incarcerati, echipele de interventie scotandu-i inconstienti…

- Un accident rutier s a produs in aceasta seara la iesire din localitatea Movilita. La fata locului se afla SAJ B2 si Smurd C.Potrivit SAJ Constanta,este o singura victima: un sofer, barbat, decedat. ...

- Un autoturism condus de un sofer beat a fost implicat intr-un accident rutier produs duminica dupa amiaza pe drumul national 1 D, in judetul Prahova. Soferul a fost dus la spital pentru recoltarea probelor de sange in vedere stabilirii alcoolemiei, in conditiile in care testul facut la locul accidentului…

Doi tineri au murit intr-un cumplit accident de circulație produs in județul Iași, duminica dimineața. Un adolescent de 17 ani care nu avea permis de conducere a furat o mașina și i-a luat la plimbare și pe doi prieteni, de 15 și de 21 de ani. Adolescentul a furat o mașina care se afla parcata […]