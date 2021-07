Un accident cumplit s-a produs vineri pe drumul national DN 29D, in zona localitatii Trusesti. In urma coliziunii dintre doua autoturisme, o persoana a decedat, iar alte trei au fost ranite. In accident au fost implicate doua autoturisme, unul inmatriculat in Republica Moldova si unul in judetul Bacau, care circulau din sensuri opuse si care au intrat in coliziune frontal, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Botosani, Delia Neniscu. In urma impactului, un barbat de 35 de ani a decedat, informeaza Agerpres .De asemenea, trei persoane, dintre care soferul…