- Un autoturism a luat foc in aceasta dimineața, in urma unui accident care s-a produs pe raza localitații Fundatura din județul Cluj. ”Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit in aceasta dimineața la un accident rutier petrecut pe raza localitații Fundatura. La fața locului s-au deplasat…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin au intervenit la un accident rutier petrecut pe raza localitații Negreni. La fața locului s-au deplasat o autospeciala cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD și unul SAJ, unde au gasit doua autoturisme avariate, cu ocupanții ieșiți din acestea. Șase persoane…

- Marți, pompierii clujeni au intervenit pe strada Plopilor din Cluj-Napoca, la un accident petrecut intre un tramvai și un autoturism. In urma impactului, un barbat a fost ranit și transportat la spital. “Pompierii de la Detașamentul 2 Cluj-Napoca au intervenit in urma cu puține momente la un accident…

- Pompierii au intervenit luni seara la un accident rutier petrecut in comuna Mica din județul Cluj. O mașina s-a rasturnat, iar patru tineri au fost transportați la spital. Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit noaptea trecuta la un accident rutier petrecut pe raza localitații Mica. Apelul…

- Un autoturism s-a rasturnat in aceasta seara, dupa o coliziune cu un autocar, in apropiere de intrarea in localitatea Capușu Mare. O femeie de 30 de ani, din autoturismul rasturnat, a fost dusa la spital. ”Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca au intervenit la un accident rutier petrecut…

- Pompierii au intervenit de urgența pentru stingerea unui incendiucare a cuprins o casa de locuit din Gherla. Doua persoane au fost cuprinse de atac de panica. Stingerea incendiului a durat mai bine de doua ore. ”Pompierii din cadrul Detașamentelor Dej și 1 Cluj-Napoca au intervenit pentru stingerea…

- Un accident s-a produs pe raza localitații Mihaiești, in aceasta dimineața. In accident a fost implicat un singur autoturism, iar in cele din urma la spital au ajuns 3 persoane, dintre care un minor. ”Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca, respectiv ai Garzii de Intervenție Aghireșu, au…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut intre localitațile Florești și Gilau. „In accident au fost implicate trei autoturisme, iar echipajele au gasit la fața locului cinci persoane, printre care un minor. Nu au existat victime incarcerate.…