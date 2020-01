Stiri pe aceeasi tema

- Sase tineri germani si-au pierdut viata si alti 11 au fost raniti in noaptea de sambata spre duminica in nordul Italiei cand o masina care circula cu viteza mare a intrat in grupul lor, a relatat duminica presa italiana, citata de France Presse. Accidentul s-a produs in jurul ore locale 01:15 (00:15…

- O femeie in varsta de 43 de ani a murit dupa ce masina in care se afla ca pasager, impreuna cu cei trei copii minori ai ei, s-a rasturnat pe DJ 503 in localitatea Tomulesti. 'ISU Giurgiu a fost solicitat sa intervina in seara zilei de 3 ianuarie la un accident rutier produs pe DJ 503, in localitatea…

- Un roman a fost ucis pe trecerea de pietoni intr o localitate din Italia, de o soferita de 75 de ani, scrie observator.tv. Tanarul de 23 de ani a decedat la scurt timp dupa ce a fost spulberat de masina.Tragicul accident s a produs sambata dupa amiaza, in orasul Carate Brianza, oras din nordul Italiei,…

- Un grav accident de circulație s-a produs in Caravate, oras din provincia Varese, Italia. In urma tragediei, un roman de numai 19 ani pe nume Alexandru s-a stins din viața. Tanarul era portarul unei echipe locale de fotbal.

- Un accident teribil petrecut azi in RD Congo s-a soldat cu decesul a 22 de persoane. Mai mult, alți zece oameni au fost raniți. Incidentul a avut loc azi in sud-estul statului RD Congo, a notat Business Standard. Un camion al unei companii miniere s-a rasturnat in zona satului Mutetenya, din regiunea…