Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in judetul Iasi, pe DN 28, pe raza comunei Valea Lupului zona Antibiotice .Potrivit ISU Iasi, coliziunea s a produs intre o ambulanta pentru transport persoane dializate si o autospeciala a unui operator de salubritate.Au intervenit la fata locului…

- Patru oameni au ajuns in grija cadrelor medicale, in urma unui accident ce s-a produs joi dimineața. Cele patru persoane au fost ranite intr-un accident ce a avut loc pe DN 28, in comuna Valea Lupului, la intrarea in municipiul Iasi, potrivit Agerpres. In coliziune au fost implicate o ambulanta pentru…

- Patru persoane au fost ranite intr-un accident produs joi dimineata pe DN 28, in comuna Valea Lupului, la intrarea in municipiul Iasi, in evenimentul rutier fiind implicate o ambulanta pentru transport persoane dializate si o autospeciala a unui operator de salubritate. ‘Sunt asistate patru persoane,…

- O ambulanța care ducea pacienți la dializa a fost implicata intr-un accident rutier, joi dimineața, in comuna Valea Lupului, județul Iași. Autospeciala a fost lovita de autoturismul unui operator de salubritate.

- O ambulanța care ducea pacienți la dializa a fost implicata intr-un accident rutier, joi dimineața, in comuna Valea Lupului, județul Iași. Autospeciala a fost lovita de autoturismul unui operator de salubritate. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- O persoana a murit si alte doua au fost ranite in urma unui accident in care au fost implicate un autoturism si o autoutilitara, produs joi dimineata intre Slobozia si Urziceni. ”Pe DN 2A Slobozia-Urziceni, intre localitatile Alexeni si Brosteni, judetul Ialomita, s-a produs un accident rutier in care…

- Un accident in care au fost implicate 11 autovehicule s-a produs, marti, pe A3, in zona localitatii Turda, sase persoane fiind ranite. ”Pe autostrada A3 Turda-Bors, la kilometrul 15, in zona localitatii Turda, judetul Cluj, s-a produs un accident rutier, in care au fost implicate 11 autovehicule (8…

- Un grav accident rutier s-a produs, duminica dupa-amiaza, pe autostrada A3 Bucuresti-Ploiesti, unde un autoturism a intrat in coliziune cu o autoplatforma. In urma impactului, o persoana a ramas blocata in autoturism, iar doua persoane sunt inconstiente. Un copil de aproximativ trei ani este si el ranit,…