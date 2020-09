Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a murit și 6 au fost ranite grav in urma unui accident produs in urma cu puțin timp in comuna Letcani, judetul Iasi, pe DN28. Din primele informații, un autobuz s-a lovit frontal cu un autoturism. Șoferul autobuzului a murit pe loc in urma impactului..

- Pompierii ieseni au activat planul rosu de interventie in aceasta dimineata in urma producerii unui accident rutier in localitatea Lețcani. Un om a murit, iar alte sase persoane au fost transportate la spital, informeaza ISU Iasi. In accidentul rutier au fost implicate un autocamion, un autobuz și un…

- Un grav accident rutier s-a produs marți dimineața, in jurul orei 06:00, in localitatea Lețcani din judetul Iași, intre un autocamion, un autobuz și un microbuz. Sunt 13 victime, dintre...

- O persoana a murit si alte sase au fost transportate la spital, marti dimineata, in urma unui accident rutier in care au fost implicate un TIR, un autobuz si un microbuz pe DN 28 (DE 583) Iasi - Targu Frumos, in zona localitatii Letcani, fiind activat planul rosu de interventie."In jurul orei…

- O persoana a murit si alte sase au fost transportate la spital, marti dimineata, in urma unui accident rutier in care au fost implicate un TIR, un autobuz si un microbuz pe DN 28 (DE 583) Iasi – Targu Frumos, in zona localitatii Letcani, fiind activat planul rosu de interventie. „In jurul orei 5,53,…

- O persoana a murit si alte sase au fost transportate la spital, marti dimineata, in urma unui accident rutier in care au fost implicate un TIR, un autobuz si un microbuz pe DN 28 (DE 583) Iasi - Targu Frumos, in zona localitatii Letcani, fiind activat planul rosu de interventie. "In jurul orei 5,53,…

- S a activat Planul Rosu de Interventie, in judetul Satu Mare, satul Dindestiu, in urma unui impact dintre un autoturism si un microbuz. Din primele date, sunt sapte persoane ranite.Bianca Timis, rurtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Satu Mare, a precizat urmatoarele:In acest…

- Un accident in urma caruia au rezultat 12 victime a avut loc, duminica, pe DJ 121, in afara localitatii Imeni, in urma coliziunii a doua autoturisme, potrivit IPJ Covasna, potrivit Agerpres. "Politistii din cadrul Politiei municipiului Targu Secuiesc au fost sesizati, duminica dupa-amiaza, printr-un…