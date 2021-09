Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie fara margini in Germania! Patru persoane au murit, iar alte trei au ajuns in stare grava la spital, dupa cel mai grav accident petrecut in ultimii ani pe Autostrada A5 din Hessen. Inclusiv echipajele de salvarea ajunse la fața locului au fost ingrozite de dimensiunea dezastrului.

- Tragedie in Focșani, acolo unde trei persoane și-au pierdut viața intr-un accident violent produs intre auoturismul in care acestea se aflau și un TIR. La fața locului s-au prezentat mai multe echipaje medicale, insa din pacate, pasagerii prezentau leziuni incompatibile cu viața. Trei persoane, spulberate…

- Veste cumplita in aceasta dimineața, dupa ce trei persoane au murit intr-un accident produs in localitatea bacauana Itesti. Tragedia are loc la doar trei zile dupa ce alte șapte persoane, dintre care, doi copii, și-au pierdut viața in urma unui accident grav produs pe DN2/E85 intre Adjud și Bacau. In…

- Un grav accident de circulație a avut loc in aceasta dimineața pe DN 2 Bacau-Adjud, la ieșirea din localitatea Racaciuni. Au fost implicate un microbuz și un autoturism, iar in urma impactului au murit 7 persoane, iar alte 5 sunt in stare grava. La fața locului s-a activat planul roșu de intervenție.

- Un microbuz si un TIR au fost implicate intr-un grav accident de circulatie in Teleorman, Romania, in noaptea de duminica spre luni. Cinci persoane au murit si alte trei au ajuns in coma la spital. A fost declanșat planul roșu de intervenție.

- Un grav accident de circulație a avut loc astazi pe autostrada dintre Arad și Timișoara. O femeie de 32 de ani a murit, iar alte trei persoane au ajuns de urgența la spital in urma impactului violent.

- Doua persoane au murit pe loc si o a treia a ajuns la spital pentru investigatii medicale. Un accident rutier grav a avut loc in aceasta dimineata pe DN2A in judetul Ialomita. Doua persoane au murit pe loc si o a treia a ajuns la spital pentru investigatii medicale. Potrivit ISU Ialomita, astazi, in…

- Accident infiorator in apropierea satului Horești din raionul Ialoveni. Un copil a murit, iar alte trei persoane au fost transportate in stare grava la spital, dupa ce un BMW s-a ciocnit cu un Volkswagen T 5.