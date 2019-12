Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineata, in jurul orei 05.00, prin apel 112 salvatorii de la ISU Ialomita au fost solicitati sa intervina la un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme, produs intre Movilita si Sinesti.Ani Cercel, purtatorul de cuvant al ISU Ialomita a declarat pentru ZIUA de Constanta…

- Ziarul Unirea FOTO, VIDEO. Accident rutier GRAV in Alba Iulia: Șase persoane ranite, dintre care una incarcerata, dupa o coliziune intre doua autoturisme Un accident rutier grav a avut loc duminica seara, in jurul orei 21.15, in Alba Iulia. Șase persoane au fost ranite dupa o coliziune intre doua autoturisme.…

- Accident grav pe DN 1A, pe raza comunei Butimanu . Un TIR a intrat in coliziune cu un autoturism al carui șofer se pare ca nu a acordat prioritate de trecere. Traficul este blocat la ora transmiterii acestei stiri. In urma imapactului au rezultat doua victim, soferul si pasagerul din autoturism.…

- Un accident rutier cu doua victime, in care au fost implicate un autoturism si doua TIR-uri, a avut loc luni pe DN 2 intre localitatile ialomitene Movilita si Sinesti, scrie Agerpres. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Ialomita, Ani Cercel nu au fost victime incarcerate.Citește și: CUTREMUR…

- Un grav accident de circulație s-a produs in jurul orei 13:50, pe raza localitații Balțați, in apropiere de Targu Frumos. Au murit patru persoane, iar doua sunt ranite. Traficul auto a fost oprit pe ambele sensuri. UPDATE Polițiștii au confirmat moartea a patru persoane și ranirea altor doua in cumplitul…

- Accident cumplit de circulatie in judetul Ialomita. Zece persoane au murit si alte 7 au fost ranite intr-o coliziune dintre un microbuz, in care se aflau 17 pasageri, si un TIR care a patruns pe contrasens. Nenorocirea a avut loc pe DN2A, sat Sf. Gheorghe, comuna Balaciu, sambata dimineata, in jurul…

- Accident cumplit de circulatie in judetul Ialomita. Noua persoane au murit si alte 10 au fost ranite intr-o coliziune dintre un microbuz, in care se aflau 17 pasageri, si un TIR. Nenorocirea a avut loc pe DN2A, sat Sf. Gheorghe, comuna Balaciu, sambata dimineata, in jurul orei 05.00.

- Politia orasului Somcuta Mare a fost sesizata marti, 1 octombrie, la ora 10.45 ca pe D.N.1C s-a produs un accident de circulatie, iar doua persoane au fost ranite. Deplasati de urgenta la fata locului politistii au constatat ca un barbat de 42 de ani, care conducea o autoutilitara ce tracta o remorca,…