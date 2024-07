Stiri pe aceeasi tema

- Un autocar cu 57 de pasageri si un autocamion au fost implicate intr-un accident luni dimineata, pe DN 1, pe raza localitatii Porumbacu de Jos, din judetul Sibiu,. Autocarul a iesit in afara partii carosabile, fiiind activat Planul Rosu de interventie. ”In accident sunt implicate un autocar in care…

- Accident mai puțin obișnuit pe o strada din Cluj- Napoca. Un scuter aproape ca a fost inghițit de un crater aparut in asfalt. Scuterul era condus de un barbat care livra mancare și care nu a observat groapa uriașa. Scuterul a intrat aproape pe jumatate in crater, iar barbatul a fost aruncat de pe el.…

- Doua vagoane din trei, ale trenului IR 1596, care transporta 200 de persoane, au deraiat, pe ruta Craiova-București, la Draganești de Vede. Trei persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale. O femeie de 36 de ani care acuza dureri la spate a fost preluata de o ambulanta si dusa la spital. Alte doua…

- Un accident grav s-a produs in Deva, unde un tanar motociclist a fost lovit de o mașina care nu i-a acordat prioritate. Acesta a fost aruncat in aer, peste mașina care l-a lovit. Un tanar de 24 de ani a murit, marti, in urma unui grav accident rutier care s-a produs in municipiul Deva. El […] The post…

- O femeie de 72 de ani a murit intr-un teribil accident de circulație la Piscu, in județul Galați, dupa ce fiica ei, care se afla la volanul unui Mercedes, ar fi adormit și mașina a intrat pe contrasens intr-un TIR. Femeia decedata este mama fostei campioane olimpice de gimnastica Gina Gogean. Șoferița…

- Cetatenii din 25 de localitati din judetele Cluj, Iasi, Hunedoara si Ialomita pot obține certificate de nastere si deces și in format digital, la cerere. Potrivit MAI, incepand de marti, 14 mai, cetatenii din urmatoarele municipii, orase si comune pot accesa digital serviciile de inregistrare a evenimentelor…

- Un om a murit și mai multe persoane au fost ranite sambata dimineața, dupa ce un autoturism a fost lovit de un tren intre localitațile Voila și Fagaraș din județul Brașov. Șoferul nu s-a asigurat la trecerea la nivel cu calea ferata. „Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA informeaza ca astazi, 11…