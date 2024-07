Accident grav în Hunedoara: Patru copii răniți după ce au căzut cu tiroliana Patru copii cu varste cuprinse intre 7 și 12 ani au fost raniți marți, in urma unui accident petrecut in parcul tematic cu dinozauri din zona Hațeg, județul Hunedoara. Conform primelor informații, coarda tirolienei pe care se aflau copiii s-a rupt, provocand caderea acestora de la o inalțime de 2 – 2,5 metri. Intervenția echipei […] The post Accident grav in Hunedoara: Patru copii raniți dupa ce au cazut cu tiroliana appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

