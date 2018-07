Stiri pe aceeasi tema

- Un teribil accident rutier s-a produs sambata dimineața langa localitatea clujeana Ciucea. O depașire neregulamentara a dus la decesul unui barbat de 51 de ani, șofer intr-un autoturism. Conducatorul autoturismului s-ar fi angajat intr-o depașire neregulamentara și s-a izbit cu mașina de o autoutilitara…

- Un accident de circulație, soldat cu doua victime, s-a produs vineri dupa-amiaza, pe DN1C, pe raza localitații clujene Apahida. Conform primelor informații, conducatorul unui autoturism, un barbat din județul Bistrița-Nasaud, in timp ce se deplasa dinspre Cluj-Napoca spre Dej, a intrat intr-o depașire…

- Un barbat de 40 de ani, din comuna Varfurile, judetul Arad, si a pierdut viata vineri intr un accident de circulatie care a avut loc pe DN 76, in comuna Vata de Jos, dupa ce a patruns pe contrasens si s a lovit frontal de un camion TIR care circula regulamentar dinspre Brad spre Oradea, a informat Inspectoratul…

- Un motociclist de 69 de ani, cetatean austriac, a decedat joi intr un accident de circulatie care a avut loc pe DN 7, la iesirea din localitatea Lesnic, dupa ce s a tamponat frontal cu un camion TIR condus de un sofer din Bucuresti, a informat Inspectoratul de Politie Judetean IPJ Hunedoara citat de…

- Un miner de la exploatarea de carbune Livezeni, din Valea Jiului, si-a pierdut viata, miercuri, intr-un accident de munca produs in subteran, victima fiind lovita in zona cervicala de un corp metalic in timp ce...

- Un accident rutier produs astazi, 21 mai 2018, in jurul orei 14.15, pe DN 74, intre localitațile Presaca Ampoiului și Poiana Ampoiului, s-a soldat cu ranirea ușoara a doua persoane. ”Trafic ingreunat pe DN 74, intre Presaca Ampoiului si Poiana Ampoiului, datorita unui accident produs la km 82 + 600…

