Accident grav în Horezu. Un pieton a decedat In aceasta dupa-amiaza s-a produs un grav accident rutier pe raza localitații Horezu. Unui pieton i s-au aplicat manevre de resuscitare, dar fara rezultat. Pietonul, un barbat in jur de 54 de ani, a decedat. Conducatorul auto a fost testat și nu consumase alcool. In acest moment traficul este blocat. Se poate ocoli pe DN 65C și DJ 676H Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

