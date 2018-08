Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Gorj au activat, sambata, Planul Rosu de Interventie dupa ce un autoturism si un microbuz de transport persoane s-au ciocnit pe DN 67, in localitatea Ciuperceni. Noua persoane au fost ranite, mai multe echipaje de interventie fiind la fata locului.- in curs de actualizare

- Cinci persoane au fost ranite vineri, dupa ce o Ambulanta care transporta un pacient s-a ciocnit violent cu o masina, intre localitatile Remetea Mare si Izvin din judetul Timis. Circulatia rutiera este intrerupta pe ambele sensuri.

- Sapte persoane au fost ranite in urma unui accident grav care s-a petrecut pe DN2A, joi seara, in zona localitatii Tandarei, din judetul Ialomita. In accident au fost implicate cinci autoturisme, sapte persoane fiind ranite. Autoritatile au declansat planul rosu de interventie.

- Zece persoane au fost ranite miercuri seara intr-un accident in care au fost implicate un autoturism si un microbuz, pe DN 19, in localitatea Ciuperceni, fiind activat planul rosu de interventie, informeaza IGSU. Dintre persoanele ranite, avand diverse traumatisme, sapte erau din microbuz si trei din…

- Zece persoane au fost ranite, in timpul noptii de miercuri spre joi, pe DN 19, in localitatea Ciuperceni, judetul Satu Mare, dupa impactul dintre doua autoturisme si un microbuz. Potrivit IGSU, in accidentul de la Ciuperceni au fost zece persoane ranite, una fiind incarcerata. Dintre victime, sapte…

- Un grav accident de circulatie s-a produs, miercuri seara, pe Drumul National 19, in judetul Satu Mare, zece persoane fiind ranite. Un microbuz si un autoturism s-au ciocnit, iar autoritatile au activat Planul Rosu de Interventie.

- Doua persoane au fost ranite, miercuri, pe autostrada A3 Bucuresti - Ploiesti, unde un autoturism s-a rasturnat ca urmare a acvaplanarii. Circulatia rutiera este restrictionata la aceasta ora (news.ro).Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane, accidentul a avut loc pe autostrada A3…

- Primele informatii arata ca doua persoane au fost ranite in urma accidentului. Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Arges, accidentul a avut loc in localitatea Valea Ursului unde un microbuz care efectueaza transport de persoane si un autoturism s-au ciocnit in conditii care nu au fost stabilite…