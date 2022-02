Stiri pe aceeasi tema

- Un accident cu urmari grave a avut loc luni seara, in județul Giurgiu. Salvatorii au intervenit de urgența la fața locului, pentru a le acorda ingrijiri medicale victimelor. Doua autoturisme s-au ciocnit violent, pe DJ 401 A. Totul s-a intamplat intre localitațile Floresti și Stoenești, in urma impactului…

- In aceasta seara, pompierii si politistii au intervenit in cazul unui accident rutier produs pe DJ 401 A, intre localitațile Floresti și Stoenești.Au fost implicate doua autoturisme, gasite rasturnate in afara parții carosabile. Un tanar in varsta de 18 ani a fost gasit incarcerat intr-una dintre mașini,…

- Un tanar in varsta de 18 ani a murit si doi barbati, de 23 si 35 de ani, au fost transportati la un spital din capitala in urma unui accident rutier intre doua autoturisme produs luni pe DJ 401, intre localitatile Floresti si Stoenesti.

- Un tanar este in stop cardio-respirator și doua persoane au diferite rani și sunt transportate la spital in urma unui accident produs pe o șosea din județul Giurgiu. In urma impactului, doua mașini s-au rasturnat langa șosea, anunța Mediafax. Reprezentanții ISU Giurgiu anunța ca luni seara,…

- In aceasta seara, pompierii si politistii au intervenit in cazul unui accident rutier produs pe DJ 401 A, intre localitațile Floresti și Stoenești.Au fost implicate doua autoturisme, gasite rasturnate in afara parții carosabile. Un tanar in varsta de 18 ani a fost gasit incarcerat intr-una dintre mașini,…

- Luni seara, in jurul orei 22, pompierii de la ISU Giurgiu au intervenit in cazul unui accident rutier produs pe DJ 401 A, intre localitațile Florești și Stoenești. Trei tineri au fost raniți, unul dintre ei – in varsta de 18 ani – fiind in stop cardio-respirator la sosirea echipajelor de salvare. In…

- Luni seara, pompierii au intervenit in cazul unui accident rutier produs pe DJ 401 A, intre localitatile Floresti si Stoenesti. Au fost implicate doua autoturisme, gasite rasturnate in afara partii carosabile.Un tanar, in varsta de 18 ani, a fost gasit incarcerat intr unul din autoturisme, fiind nevoie…

- Un accident rutier mortal a avut loc, azi, 29 ianuarie, pe DN 22 D.In cauza, politistii au intocmit dosar penal si in continuare efectueaza cercetari.Oficial de la IPJ Tulcea In seara zilei de 28 ianuarie 2022, politistii tulceni au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier pe DN 22…