Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc, sambata, pe raza localitatii Daia, judetul Giurgiu, o persoana pierzandu-si viata si alte doua, intre care un copil de un an si sapte luni, fiind ranite, potrivit politistilor.

- Autoritatile din Teleorman au activat, joi, Planul Rosu de interventie dupa ce un microbuz si un autoturism s-au ciocnit in zona localitatii Bujoreni, o persoana decedand. Opt persoane care au fost ranite sunt constiente si stabile hemodinamic, dar prezinta multiple traumatisme. Doua dintre victime…

- Circulatie rutiera oprita intre Pitesti si Slatina, in urma unui accident intre un tir si o autoutilitara. Cele doua masini s-au ciocnit frontal, iar traficul rutier este oprit pe ambele sensuri pe DN 65.

- O persoana a decedat si alte opt sunt ranite, dupa ce un autoturism a intrat in coliziune cu un microbuz pe DN 6, joi dimineata, in zona localitatii teleormanene Bujoreni. A fost activat Planul Rosu de Interventie

- O persoana a murit si alte trei au fost ranite in urma unui accident rutier produs in aceasta dimineata, pe raza localitatii Leghin Pipirig din judetul Neamt, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Adrian Rotaru. Potrivit acestuia, un microbuz in care se…

- O persoana a decedat si alte 4 au fost ranite grav in urma unui accident rutier care s-a produs, cu putin timp in urma, pe Drumul National 2F, la iesirea din municipiul Vaslui catre Bacau. Circulatia rutiera este oprita pe ambele sensuri pe DN 2F. Potrivit primelor informatii, doua autovehicule s-au…

- ACCIDENT CUMPLIT. Camioneta cazuta de pe pod. O persoana a murit si doua au fost ranite>FOTO O persoana a murit si doua au fost ranite, dupa ce camioneta in care se aflau a cazut, sambata dimineata, de pe un pod in judetul Suceava. Pompierii au intervenit pentru scoaterea victimelor din masina, iar…

- O femeie a murit, o fetita de 12 ani este in coma, iar alte doua persoane au fost ranite grav, sambata, in urma unui accident produs pe DN6, in judetul Caras-Severin, traficul fiind blocat pe ambele sensuri, transmite corespondentul MEDIAFAX.