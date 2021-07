Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca pe DN1 Ploiesti - Brasov, pe sensul catre Bucuresti, la kilometrul 79+500 de metri, in apropierea localitatii Baicoi, din judetul Prahova, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme.

- Pompierii militari intervin cu 3 echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani, cu 1 autospeciala de descarcerare, 1 ambulanța SMURD și 1 autospeciala de stingere cu apa și spuma, la un accident rutier produs pe DN 23, pe raza localitații Maicanești, in care au fost implicate 1 tractor și 1…

- Un barbat in varsta de 45 de ani, sotia acestuia de 41 de ani si si fiica lor de 23 de ani au suferit traumatisme dupa ce masina in care se aflau a intrat intr-un copac doborat de vant pe DJ 601, intre localitatile Bolintin Vale si Bolintin Deal. "Azi-noapte, in jurul orelor 22,00, ISU Giurgiu a…

- Un tanar de 19 ani și o femeie de 53 de ani au murit in urma unui accident produs duminica in județul Bacau. Mașina in care se aflau patru persoane s-a rasturnat in afara șoselei, intr-o rapa.

- Traficul este restricționat in zona respectiva, dupa ce marfa transportata de cele doua camioane s-a impraștiat pe carosabil, reluarea circulație facandu-se in maxim 45 de minute.”Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, circulația este restricționata(banda unu)…

- Accident grav inregistrat, miercuri dimineața, pe Autostrada A1, intre doua tiruri care au intrat in coliziune. O persoana a decedat in urma impactului, iar traficul este restricționat in zona. Circulația este restricționata(banda unu) pe autostrada A1 București – Pitești, pe sensul catre capitala,…

- Accident grav, miercuri dimineața, pe autostrada A1 București-Pitești. O persoana a murit, iar alta e grav ranita, dupa ce un camion a intrat in trei vehicule oprite pe banda de urgența. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe autostrada A1 București-Pitești,…

- Un accident deosebit de grav s-a produs in jurul orei 15 pe DN1, in dreptul localitatii Baicoi-Liliesti, pe sensul de mers Brasov-Ploiesti. Soferul unui autoturism a pierdut controlul volanului si s-a izbit cu masina de un stalp aflat pe marginea drumului. In urma impactului puternic, doua persoane…