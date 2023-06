Accident grav în Giurgiu. Doi oameni au murit, după ce mașina în care se aflau s-a răsturnat Un eveniment rutier cu urmari grave s-a produs, luni seara, pe DN 5 – șoseaua de centura a municipiului Giurgiu. Un autoturism in care se aflau patru persoane s-a rasturnat. Din pacate, doi oameni – pasageri in mașina – și-au pierdut viața in urma accidentului. Din cate a anunțat ISU Giurgiu, persoanele care și-au pierdut […] The post Accident grav in Giurgiu. Doi oameni au murit, dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc in cursul zilei de luni, 5 Iunie 2023, ora 19:30, pe centura municipiului Giurgiu.Din primele informatii, un accident rutier a avut loc pe DN5 ndash; centura municipiului Giurgiu, unde conducatorul unui autoturism a pierdut controlul directiei si s a rasturnat in afara…

- Un accident rutier s a produs in jurul orei 01.00. Din nefericire, un sofer de doar 23 de ani a murit. Este vorba despre un autoturism rasturnat, soldat cu victime incarcerate in Navodari., au transmis reprezentantii ISU Dobrogea. A intervenit Statia Midia cu o autospeciala de stingere, un SMURD B2,…

- Doi șoferi și-au pierdut viața duminica, 14 mai, pe șoselele județului Sibiului. Una dintre mașini a ieșit de pe carosabil și s-a rasturnat, iar alta s-a ciocnit cu un autobuz oprit in stație.

- Prin apel 112 a fost sesizat faptul ca in Marașești un autovehicul, in care se aflau doua persoane, s-a rasturnat in fața unui imobil. La fața locului intervin polițiștii Serviciului Rutier. Conducatorul auto a fost transportat la spital. UPDATE! Din nefericire, conducatorul auto, un barbat de 66 ani,…

- Azi noapte – 04.04.a.c., aproximativ ora 02:00 – tIPJ Buzau: trafic dirijat pe DN2E85, in Oreavul, accident rutier. Din primele date, un autoturism este rasturnat in afara parții carosabile, doua persoane sunt evaluate medical.

- O tanara de 19 ani din Ramnicu Sarat a murit intr-un accident produs, in noaptea de luni spre marti, pe DN 2 (E85), dupa ce masina pe care o conducea s-a ciocnit de separatoarele de sens din beton si s-a rasturnat, informeaza Agerpres. Autoturismul condus pe directia Ramnicu Sarat catre Buzau de catre…

- Inca o tragedie pe DN 2 E85. In jurul orei 2:00, o tanara din Ramnicu Sarat și-a pierdut viața, dupa ce a scapat mașina de sub control, a intrat in separatoarele de sens, apoi s-a rasturnat cu mașina, in afara localitații Grebanu. Șoferița avea 19 ani. Pasagerul, in varsta de 20 de ani, din Grebanu,…

- Un tanar in varsta de 16 ani a decedat, duminica, intr-un accident rutier produs pe DN 65A, pe raza comunei Dobrotesti, sat Merisani, masina in care se afla parasind partea carosabila si rasturnandu-se pe camp, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Teleorman.