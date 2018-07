Stiri pe aceeasi tema

- Sapte romani au fost raniti dupa ce masina in care se aflau s a lovit cu un tractor cu remorca pe o sosea din nord vestul Germaniei, informeaza publicatia Nordwest Zeitung citata de RTV.net. Mai multe ambulanta au fost trimise la locul accidentului.Accidentul a avut loc duminica, in jurul pranzului,…

- Sapte cetateni romani au fost raniti dupa ce vehiculul in care se aflau s-a lovit cu un utilaj agricol, intr-un accident produs pe o sosea din nord-vestul Germaniei, informeaza publicatia Nordwest Zeitung, citeaza...

- Sapte cetateni romani au fost raniti dupa ce vehiculul in care se aflau s-a lovit cu un utilaj agricol, intr-un accident produs pe o sosea din nord-vestul Germaniei, informeaza publicatia Nordwest...

- Sapte cetateni romani au fost raniti dupa ce vehiculul in care se aflau s-a lovit cu un utilaj agricol, intr-un accident produs pe o sosea din nord-vestul Germaniei, informeaza publicatia Nordwest Zeitung.Accidentul a avut loc duminica, in zona Cappeln (Cloppenburg), in nord-vestul Germaniei,…

- Sapte cetateni romani au fost raniti dupa ce vehiculul in care se aflau s-a lovit cu un utilaj agricol, intr-un accident produs pe o sosea din nord-vestul Germaniei, informeaza publicatia Nordwest Zeitung.

- Ambasadorii Cord Meier-Klodt (Germania), Michele Ramis (Franța) și Hans Klemm (SUA) la Rașnov. FOTO: News.ro Ambasadorii Michele Ramis si Cord Meier-Klodt, ai Frantei și respectiv Germaniei la Bucuresti, propun clasei politice din Romania sa renunte la luptele interne si sa profite de oportunitatile…

- Zeci de oameni, inclusiv mai mulți copii, au fost raniți dupa ce autocarul in care se aflau a intrat in coliziune cu o ambulanța in nordul Germaniei, au anunțat autoritațile, precizand ca cele mai multe persoane au suferit rani ușoare, dar doua victime au suferit rani mai serioase, scrie Mediafax.

- Un autocar a fost implicat intr-un accident pe o autostrada din sud-vestul Germaniei, iar o persoana a murit si 30 au fost ranite. O persoana este ranita grav, iar alti pasageri au suferit rani usoare sau...