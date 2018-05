Stiri pe aceeasi tema

- Un accident mortal s-a produs in aceasta dimineața pe raza comunei Rastoaca. Potrivit primelor date, un biciclist a fost lovit de un autobuz. Ar fi vorba despre un barbat de 54 ani din localitate. Acesta se deplasa pe bicicleta, iar in curba ar fi fost agațat de autobuz pe sensul Vulturu…

- Echipa de volei fete gimnaziu a Colegiului Național Al.I.Cuza, Focșani, antrenata de dl prof. Silviu Roșca, ce a reprezentat județul Vrancea la Gimnaziada de Volei, faza regionala pe regiunea Sud Est, a reușit performanța situarii pe locul al II-lea. Fetele noastre au reușit sa obțina…

- Grav accident de circulație in județul Galați, pe Drumul Național 25 care leaga orașele Galați și Tecuci. Trei oameni au murit iar alte șase persoane sunt grav ranite și au fost transportate la spital dupa ce trei mașini au intrat in coliziune frontala. Trei dintre raniți sunt copii. Una dintre persoanele…

- Trei persoane au murit si sapte, dintre care trei copii, au fost ranite in urma unui accident lanț petrecut luni pe DN 25, la iesirea din localitatea Sendreni spre Tecuci, a declarat purtatorul de cuvant al ISU...

- Infracțiuni la regimul rutierLa data de 21 februarie a.c., polițiștii din cadrul Postului de Poliție Slobozia Bradului au oprit pe raza localitații un barbat in varsta de 24 ani, din com. Slobozia Bradului, care se afla la volanul unei autoutilitare. In urma verificarilor efectuate s-a constatat…

- Un accident extrem de grav a avut loc, joi dimineața dupa ora 7, pe DN2 (E85), în județul Vrancea. Doua TIR-uri și un autoturism s-au ciocnit și au fost aruncate în afara carosabilului. Șoferul din autoturism și-a pierdut viața, potrivit primelor informații.