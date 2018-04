Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 31 de ani este cercetata pentru vatamare corporala din culpa, dupa ce a adormit la volan si a pierdut controlul asupra masinii pe care o conducea, intrand intr-un autoturism care circula regulamentar din sensul opus.

- Mașina lui Ianis Hagi (19 ani) a lovit un biciclist, miercuri seara (25 aprilie), in jurul orei 21:15. Accidentul a avut loc pe o trecere de pietoni din Constanța, iar martorii spun ca la volan ar fi fost chiar fiul marelui fotbalist. Cu toate acestea, oamenii legii susțin ca șoferul nu ar fi fost Ianis.…

- Accidentul a avut loc sambata dimineata, pe soseaua de centura a orasului Galati. Masina s-a facut praf dupa ce s-a izbit de un stalp. Pasagerii au fost grav raniti, fiind internati la spitalul de Urgenta din Galati.

- Opt persoane care se aflau intr-un autoturism de cinci locuri au fost ranite, miercuri dupa-amiaza, dupa ce femeia aflata la volan a adormit si a intrat cu vehiculul intr-un stalp, pe DN 7, in judetul Arad. Intre raniti se afla si patru copii, starea acestora fiind stabila.

- Un accident rutier s-a petrecut sambata seara, in apropierea sensului giratoriu de pe Bulevardul Revolutiei, intersectia cu Bulevardul Transilvaniei. Din primele date, o femeie a pierdut controlul masinii pe care o conducea si a lovit un autoturism parcat. Potrivit IPJ Alba, nu au fost persoane ranite,…

- Un barbat de 35 de ani a fost internat in spital dupa ce a adormit l-a volan si nu a mai putut controla masina. In rezultat, automobilul s-a ciocnit violent de un copac. Accidentul rutier s-a petrecut in dimineata zilei de miercuri, 14 martie, in satul Pelinia, Drochia.

- O tanara aflata la volanul unui autoturism a ieșit de pe o strada laturalnica in strada Corneliu Coposu efectuand viraj la dreapta, direct pe banda a doua de circulație. In acel moment a acroșat un autoturism care circula regulamentar inspre Baciu și care a fost proiectat in gardul unui imobil. In…

- Un autoturism ajuns in calea unui tren de calatori care circula pe distanta Carei-Jibau a fost pur si simplu distrus. Soferita a suferit rani grave. Accidentul a avut loc la Tasnad, Satu Mare. Masina era condusa de o femeie de aproximativ 48 de ani. In urma impactului violent, soferita a fost proiectata…