Accident grav, în Galați: 5 victime, în urma unui impact violent. Dosar penal pentru vătămare corporală din culpă In urma verificarilor la fața locului, polițiștii au stabilit ca accidentul s-ar fi produs pe fondul neasigurarii la schimbarea direcției de mers. Au fost implicate trei autoturisme, doua dintre acestea aflate in trafic și unul parcat in afara parții carosabile.Cele cinci victime, dintre care trei pasageri și doi șoferi, au suferit rani ale corpului, fiind transportate la spital pentru ingrijiri medicale.Conducatorii auto au fost testați cu alcoolstestul, in cazul unuia dintre șoferi, un barbat de 50 de ani, valoarea rezultata fiind de 0,14 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Sursa articol si foto: realitatea.net

