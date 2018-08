Stiri pe aceeasi tema

- O masina a lovit mai multe persoane in fata unui club de noapte la primele ore ale diminetii de duminica in orasul Cambrai din nordul Frantei, ranind sapte persoane, dupa care s-a izbit de un stalp, au relatat media locale, citate de agentia Xinhua.(CITEȘTE ȘI: BILANȚUL FINAL DUPA TRAGEDIA DIN ITALIA!…

- Masina a lovit sapte clienti ai clubului de noapte si un paznic dupa o presupusa cearta cu gardianul in jurul orei locale 04.00 (02.00 GMT), conform ziarului La Voix du Nord. Doua dintre persoanele ranite sunt in stare critica si au fost transportate la spital cu elicopterul, in timp ce alte…

- Un motociclist in varsta de 26 de ani a murit, duminica, dupa ce a lovit o masina, pe drumul european E79, la Isalnita, in judetul Dolj. In urma impactului, autoturismul si motocicleta au luat foc, iar doi oameni care erau in vehicul sunt in stare grava, fiind solicitat elicopterul SMURD.

- Un baiat de zece ani, din Galati, a ajuns la Spitalul Judetean de Urgenta din localitate, dupa ce a fost lovit de o masina in timp ce se deplasa pe trotuar, se arata intr un comunicat transmis luni de Inspectoratul de Politie al Judetului Galati, citat de Agerpres.ro. Potrivit sursei citate, un barbat…

- O persoana si-a pierdut viata si trei sunt grav ranite, dupa ce o autotutilitara si un TIR s-au ciocnit pe DN 2H, in localitatea Milisauti, judetul Suceava. Traficul rutier in zona este complet blocat. Trei dintre victime au fost incarcerate si a fost nevoie de interventia pompierir pentru scoaterea…

- Accident grav pe o șosea din Germania. Noua elevi din Marea Britanie au fost raniți dupa ce autobuzul in care se aflau a fost lovit de o mașina. Potrivit informațiilor preliminare, șoferul automobilului, un barbat de 90 de ani, a pierdut controlul volanului.

- O tanara de 18 ani a murit, marti seara, intr-un accident petrecut pe DN 2, intre localitatile Siret si Balcauti, judetul Suceava, dupa ce prietenul ei, un tanar de 19 ani, a lovit din spate un autocar, apoi a pierdut controlul volanului si a patruns pe contrasens, unde a lovit un TIR.